"Ми сумуємо за тобою, мамо": діти княгині Шарлін з'явилися на публічному заході з плакатами

"Ми сумуємо за тобою, мамо": діти княгині Шарлін з'явилися на публічному заході з плакатами

Члени князівства Монако вийшли на святкування Національного дня.

Сьогодні князь Альбер II разом із близнюками – сином Жаком та дочкою Габріеллою, а також сестрами принцесами Кароліною та Стефанією та їхніми дітьми та онуками був присутній на святкування Національного дня Монако у Монте-Карло.

Князь Альбер ІІ з дітьми / Getty Images

Принц Жак і принцеса Габріелла приєдналися до свого батька на балконі княжого палацу і підняли малюнок з червоними серцями, на якому було написано: "Ми сумуємо за тобою, мамо".

Княгиня Шарлін не була присутня на святі, оскільки зараз перебуває за межами Монако. Її чоловік нещодавно розповів у черговому інтерв'ю, що його дружині необхідний відпочинок та спокій для того, щоб відновитись. І пообіцяв, що палац триматиме всіх у курсі про стан її здоров'я.

Національний день Монако / Getty Images

Замість Шарлін до Альбера II на балконі приєдналися його рідні сестри – принцеса Кароліна Ганноверська та принцеса Стефанія.

Національний день Монако / Getty Images

Національний день Монако / Getty Images

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