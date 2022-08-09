Ми тут стоїмо, щоб ви там були щасливі: художниця Євгенія Гапчинська про чоловіка у ЗСУ

Українська художниця Євгенія Гапчинська у "Сніданку з 1+1" розповіла про свого чоловіка, котрий зараз у ЗСУ.

Чоловік Євгенії зараз в лавах ЗСУ – він кулеметник і став на захист батьківщини зі зброєю в руках від перших днів широкомасштабного вторгнення.

"Шкода діточок, важко дивитися, як вони чекають. Вони мали свої ритуали з батьком: він забирав їх з садочка, вів до парка та кафе, де вони їли круасани. А зараз цього нема. Малим дуже важко. Молодший Микола часто стоїть біля дверей в очікування татка", - розповіла Гапчинська про своїх дітей.

Під час війни зустрічі хоча б на пів доби мають найпотужніший зміст. Євгенія мала можливість зустрітися зі своїм чоловіком Дмитром. Він приїхав додому на день, щоб відсвяткувати свій ювілей – 50 років. Син Микола був дуже радим, не відходив від батька и не зводив з нього очей.

Євгенія подарувала Дмитру філіжанку для кави та велику книжку про Україну – ці дві важливі зараз для нього речі. Він дуже любить книжки і ходити по букіністичних магазинах. А коли Євгенії було 13 років, а Дмитру – 15, він подарував їй дуже дорогу книжку с роботами улюбленого художника Альбрехта Дюрера.

Євгенія вже багато часу не бачила свого чоловіка, з яким вони разом вже 35 років, – зазвичай при можливості він сам виходить на зв'язок, і всі їх розмови про все, окрім війни. Бо, як кажуть військові, "ми тут стоїмо, щоб ви там були щасливі", тому і спілкуються зі своїми родинами про прості побутові справи: прогулянки, їжу, тварин та інше.

"Ми дорослі люди, і ми знаємо, задля чого це все. Потрібно відпускати з легким серцем, з надією, що знов зустріч буде. Чоловік – там, де він зараз повинен бути, на своєму місці", - розповіла Євгенія про те, як впоратися з емоціями, коли кохана людина приїжджає додому лише на кілька годин або добу.

Художниця добавила, що почне працювати над картиною з назвою "Перемога".

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