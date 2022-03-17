"Ми – величезна сила добра": Олена Зеленська звернулася до подружжів перших осіб держав світу

Перша леді розповіла, що вони можуть зробити для України.

Олена Зеленська написала відкритий лист до подружжів перших осіб держав світу і опублікувала його в Instagram.

"Ніколи не забуду той серпневий день у мирному Києві – ми вперше проводили саміт перших леді та джентльменів. Не забуду нашу зустріч у Софії Київській – такій старовинній і водночас популярній серед туристів пам'ятці столиці.

Я дуже хвилювалася через цю свою ініціативу – адже це була перша у світі спроба об’єднати подружжя перших осіб у клуб однодумців і разом змінювати світ на краще.

Та все вдалося, і підсумком саміту стала декларація, згідно з якою ми утворили нову платформу для міжнародної співпраці на рівні перших леді та джентльменів світу.



Ще одним результатом саміту стала спільна заява: ми домовилися опікуватися жінками та дітьми у зонах військових конфліктів. Як передчували…

Рівно за шість місяців і один день війна прийшла в Україну. Ви б не впізнали того сонячного радісного Києва, який побачили тоді. Його будівлі посічені уламками снарядів. А густонаселені масиви плачуть вибитими шибками. Щодня рятувальники дістають ще і ще когось із-під розстріляних ворогом будинків.



Ви б не впізнали Україну. На місці квітучих міст – братські могили. А ми, ті, хто вижили, постаршали на десятки років, бо щодня ховаємо дітей і оплакуємо батьків.

Але наша з вами дружба, закладена на тому серпневому саміті, виявилася сильнішою за війну. Коли на Україну напав агресор, усі ви прийшли на допомогу. Всі ви прийняли нашу біду, як власну. Ви відгукнулися на моє звернення і розповідаєте правду про те, що відбувається в Україні, долаючи фейки Кремля. Ви жертвуєте власні кошти та організовуєте гуманітарну допомогу, опікуєтеся прихистками для українців, які вимушені тимчасово виїхати, та приймаєте до себе на лікування українських дітей.

Коли на нашому саміті ми казали, що ми – сила, це було навіть применшенням. Ми (ви!) – величезна сила добра! І цим листом я дякую всім вам! І лише мрію про можливість особисто обійняти кожну й кожного.



Нас розділяють кілометри бойовищ і фронтів, але я відчуваю вас близькими як ніколи, бо щодня чую ваші питання: "Що ще зробити для України?" Адже ви знаєте, що Україна боронить зараз не тільки себе, а й світ, тримаючи удар на порозі Європи", - написала Олена.

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Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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