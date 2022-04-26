"Ми вириваємо дітей з лап війни": Зеленська показала вихованців Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації

Перша леді розповіла, що дітей з Краматорська евакуювали спочатку до Івано-Франківська, а потім до кантону Берн.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram світлини вихованців Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. У дописі вона розповіла, що їх евакуйовують до Швейцарії, де будуть ними опікуватися.

"Кішка Соня їде в автобусі по черзі в усіх на руках. Вона – улюблениця та спільний антистрес для вихованців і вихователів Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Днями вони вже вдруге переїхали через розв’язану росіянами війну, яка насунулася на їхнє рідне місто.

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Спочатку всі 50 дітей евакуювалися до Івано-Франківська. А тепер на запрошення Адміністрації кантону Берн у Швейцарії їдуть до цієї країни через Будапешт. На них (і, звісно, на кішку Соню) чекали автобуси, перекладачі та педіатри, яких надіслала швейцарська сторона, щоб поїздка була максимально безпечною.

Всі діти віком від 4 до 16 років – позбавлені батьківського піклування або сироти. У рідному Краматорську вони щороку знаходили собі нові сім’ї, які їх люблять. Буквально напередодні війни знайшла нову родину й одна з маленьких вихованок. Та її не встигли забрати – процедура усиновлення на час бойових дій призупинена. Але ми обіцяємо їй: вона зустрінеться з обраними батьками одразу після нашої перемоги.

А поки що ця дівчинка та інші діти засинатимуть і прокидатимуться без сирен і тривог серед Швейцарських Альп. Те, що на них чекають найкращі школи та розвиток, може підтвердити перша група українських діток із Кам’янського спеціалізованого будинку дитини, які вже облаштувалася в кантоні Во.

Дякую Посольству України у Швейцарії, Національній соціальній сервісній службі України, Донецькій обласній військовій адміністрації, адміністрації кантону Берн, фундації Zugang B, Міграційному офісу Швейцарії (Staatssekretariat für Migration, SEM), місцевій громаді Saanen, мережі приватних шкіл, волонтерам, лікарям, медсестрам, водіям, перекладачам – усім, хто зробив можливою евакуацію групи та опікуватиметься дітьми у Швейцарії. Разом ми вириваємо дітей з лап війни", - написала перша леді.

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