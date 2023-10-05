"Ми всі думаємо про вас": принцеса Уельська надіслала послання українцям

Кетрін учора відвідала переселенців з України, які тимчасово проживають у Беркширі, що за десять хвилин від їхнього з принцом Вільямом будинку.

Під час візиту до громадського центру Vsi Razom принцеса Уельська допомогла запакувати посилки, наповнені їжею, одягом та засобами гігієни, які відправлять до України людям, які найбільше постраждали від російського вторгнення. На коробці Кейт написала послання підтримки, в якому йдеться: "Ми всі думаємо про вас".

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Також дружина принца Вільяма сказала британським та українським волонтерам та біженцям, які допомагають у центрі: "Дякую. Будь ласка, продовжуйте в тому ж дусі ту чудову роботу, яку ви робите. Приємно бачити роботу, яка ведеться".

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Відомо, що офіс принцеси Уельської зв'язався із засновниками Vsi Razom і запитав, чи може вона приїхати і подивитися їхню роботу, пише express. "Я думала, що це жарт", — сказала Наталія Віль, яка разом із подругою Ешлі Тумі заснувала хаб для допомоги людям в Україні.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

40-річна Наталія естонка, одружена з українцем. Пара приїхала до Великої Британії 25 років тому і оселилася у Брекнеллі. Коли розпочалася війна, вони почали збирати допомогу для людей з України. А 39-річна Ешлі, британка, яка не має жодного відношення до України, запропонувала допомогу. З того часу вони відправили до України шість вантажівок та незліченну кількість легкових автомобілів та фургонів з гуманітарною допомогою.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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