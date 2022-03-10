"Ми всі підтримуємо вас": Кейт та Вільям привезли їжу для членів української громади в Лондоні

"Ми всі підтримуємо вас": Кейт та Вільям привезли їжу для членів української громади в Лондоні

Герцог і герцогиня Кембриджські всіляко підтримують Україну сьогодні.

Вчора королівське подружжя зустрілося з членами української громади та волонтерами Українського культурного центру.

Кейт та Вільям / Associated Press

Герцогиня Кейт мала схвильований вигляд під час візиту. Вона продемонструвала підтримку Україні, одягнувши синій джемпер від Alexander McQueen, поєднуючи його з чорними штанями. На грудях у Кетрін був пришпилений значок у кольорі українського прапора та серцем посередині. Такий самий значок був і у принца Вільяма.

Герцогиня Кейт / Getty Images

Під час зустрічі майбутній король принц Вільям весь час говорив: "Ми підтримуємо вас".

Кейт та Вільям / Associated Press

Герцог і герцогиня, які розповіли, що їхні старші діти розпитували їх про конфлікт, привезли з собою з Кенсінгтонського палацу таці з домашнім шоколадним тістечком та батончиками мюслі, щоб роздати їх членам української громади та волонтерам, яких вони зустріли, пише Daily Mail.

Пара дізналася про послуги, пропоновані в центрі, про неймовірну кількість пожертвувань, які вони отримали після вторгнення Росії в Україну, і про проблеми, з якими вони продовжують стикатися, щоб отримати матеріальну допомогу там, де вона найбільше потрібна.

Кейт та Вільям / Associated Press

Учора ввечері перша леді України Олена Зеленська публічно подякувала Кейт та Вільяму за підтримку та опублікувала у себе на сторінці фотографії з візиту пари до Українського культурного центру.

Кейт та Вільям / Associated Press

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