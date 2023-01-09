"Ми з Меган любимо її": принц Гаррі став на захист королівської расистки та колишньої фрейліни королеви Єлизавети II

Герцог Сассекський виступив із захистом королівської флейліни леді С'юзен Гассі, яка під час прийому королеви Камілли в Букінгемському палаці в листопаді дозволила собі поставити вкрай незручні питання темношкірій активістці, яка була присутня на заході по боротьбі з домашнім насильством Нгозі Фу. Леді С'юзен питала, де народилася пані Нгозі, якої вона є національності, звідки насправді родом і так далі. Докладніше про це ми розповідали ось тут.

С'юзен Гассі та Нгозі Фулані / Фото: Getty Images

Під час дискусії про інституційну упередженість і расизм у королівській родині принц поспішив захистити леді С'юзен, яку було звільнено після інциденту в листопаді.

Принц сказав: "Я дуже радий, що Нгозі Фулані запросили до палацу, щоб сісти з леді С'юзен Гассі і помиритися, тому що ми з Меган любимо С'юзен Гассі. Вона думає, що вона чудова. І я також знаю, що вона мала на увазі, вона ніколи не мала на увазі нічого поганого і не хотіла завдати шкоди", - підсумував Гаррі. "Але реакція британської преси та людей в інтернеті через історії, які вони написали, була жахливою, це була просто жахлива реакція", - пише Hello!.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у грудні леді С'юзен Гассі та Нгозі Фулані знову зустрілися в Букінгемському палаці і під час цієї зустрічі С'юзен перепросила. Після цього з'явилася поки що непідтверджена інформація про те, що король Чарльз ІІІ планує запросити ексфрейліну королеви Єлизавети ІІ на свою коронацію у травні 2023-го.

Принц Гаррі та його мемуари / Фото: Associated Press

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