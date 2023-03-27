"Ми з Орландо одразу знайшли спільну мову": пес Патрон позував в обіймах голлівудського актора Блума

В Instagram-аккаунті пса Патрона з'явилася гарна світлина, на якій він зазнімкований на руках у посла доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блума, який відвідав Україну.

Фото було зроблене в Ірпіні під час освітнього квесту, у якому взяли участь голлівудський актор, собака-сапер і ще 150 дітей.

"Боляче бачити, як діти живуть у містах і селах заповнених мінами та боєприпасами. Загроза життю дітей дуже висока, навіть коли вони просто вийшли на прогулянку в лісі неподалік свого дому. Я побував у таких містах, наприклад, у Ірпіні. Сьогодні бачив як діти у ігровій формі навчались правилам мінної безпеки спільно з чудовим Патроном @patron_dsns, Псом доброї волі ЮНІСЕФ", - зазначив Блум.

Патрон, своєю чергою, поділився враженнями про знайомство з Орландо. Собаці він дуже сподобався і вони швидко порозумілися.

"Орландо хороший чоловік. Нам з Михайлом дуже сподобався. В його очах видно як він любить дітей і собак. Він не скупий на компліменти та обійми. Впевнений, що в нього було багацько справ вдома, але мені так приємно, що він обирає шлях добра. Бо це якраз про конверсію слави в добрі справи. Коли твої здобутки можуть комусь врятувати життя. Це важливе. Ми з Орландо зразу знайшли спільну мову, бо він вміє уважно слухати про мінну небезпеку. А мене сиром не годуй - дай розповісти про правила поводження з небезпечними предметами, ви знаєте. Ну то пан Блум тепер теж знає "Не підходь! Не чіпай! 101 набирай!" – розповів Патрон.

Нагадаємо, раніше собака Патрон показав нову іграшку, з якою спить.

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