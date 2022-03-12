"Ми з вами до кінця": дружина прем'єр-міністра Албанії звернулася до українців

"Ми з вами до кінця": дружина прем'єр-міністра Албанії звернулася до українців

Лінда Рама підтримала український народ у боротьбі проти російського агресора.

Дружина прем'єр-міністра Албанії пані Лінда Рама записала для українців відеозвернення, яке Олена Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Ви, українці, нагадуєте вільному світу, що ця незалежність має ціну, яка може бути вищою за саме життя. Ваш народ так багато дав світові в історії, культурі, економіці. Але сьогодні ваш народ надсилає вільному світу заклик до пробудження його пам'яті, якій зараз загрожує історична амнезія. Послання розуміння загальнолюдських цінностей, яким загрожують геополітичні інтереси. Послання порятунку для свого майбутнього, взятого в заручники страхом. Надає приклад протистояння, щоб не потрапити в пастки минулого. Заклик жити на пульсі з сучасністю, з викликами та мріями про майбутнє, що нас об'єднує. Ви героїчно даєте вільному світу можливість бути єдиними і рішучими не тільки заради вас, а й для себе", - сказала пані Рама.

Вона також запевнила, що з українцями вони будуть до кінця.

Перша леді України подякувала їй та всьому албанському народу.

"Кілька днів тому черговий російський удар по Харкову знищив серед іншого Почесне консульство Албанії в Україні. Напередодні албанська столиця Тирана вирішила перейменувати в себе вулицю, де розташоване посольство Росії, на вулицю Вільної України.

Ця балканська держава, яка сама пережила епоху тоталітаризму й диктатури, як ніхто розуміє боротьбу українців проти нападника-диктатора та його терору.

Албанія, яка не є членом ЄС, приєдналася до всіх санкцій Європейського Союзу: закрила небо для російських авіаперевізників, підтримала блокування банківських систем, усі санкції у сфері енергетики, транспорту, спорту.

Албанія однією з перших держав – членів НАТО ухвалила рішення про надання Україні військової допомоги.

А звичайні албанці щодня збирають гуманітарну допомогу для українців, забезпечують житлом і підтримкою тих наших громадян, які рятуються від війни в цій віддаленій країні. Понад тисячу помешкань запропонували жителі Тирани нашим співвітчизникам.

Щойно одержала проникливого листа підтримки від дружини прем'єр-міністра Албанії пані Лінди Рами. Вони з чоловіком не можуть змиритися із загибеллю українських дітей, маючи трьох власних. Дякую їм і всій Албанії за принциповість та підтримку!" – написала пані Зеленська.

Нагадаємо, відеозвернення до українців зі словами підтримки записала також перша леді Польщі Агата Дуда.

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