"Ми з вами всім серцем": дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо звернулася до українців

Софі Грегуар-Трюдо підтримала Україну.

Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Софі Грегуар-Трюдо – записала відео на підтримку українців. Його опублікувала на своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська.

"Фото українських дітей, які укриваються в бомбосховищах. Фото батьків, які залишають свої сім’ї, щоб захищати свою країну. Фото візочків, які залишили польські мами для українок. Ці фото – вони розбивають серце. Але я можу сказати ось що: ви не самі! Ми з вами всім серцем", - сказала пані Грегуар-Трюдо.

Олена подякувала їй за підтримку.

"Це відеозвернення першої леді Канади Софі Грегуар-Трюдо заряджає енергією. У наших країн завжди були особливі стосунки. Дякуємо, Канадо, за підтримку словом і ділом!" – написала перша леді України.

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