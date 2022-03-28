"Ми з вами всім серцем": дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо звернулася до українців

Софі Грегуар-Трюдо підтримала Україну.
Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Софі Грегуар-Трюдо – записала відео на підтримку українців. Його опублікувала на своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська.
"Фото українських дітей, які укриваються в бомбосховищах. Фото батьків, які залишають свої сім’ї, щоб захищати свою країну. Фото візочків, які залишили польські мами для українок. Ці фото – вони розбивають серце. Але я можу сказати ось що: ви не самі! Ми з вами всім серцем", - сказала пані Грегуар-Трюдо.
Олена подякувала їй за підтримку.
"Це відеозвернення першої леді Канади Софі Грегуар-Трюдо заряджає енергією. У наших країн завжди були особливі стосунки. Дякуємо, Канадо, за підтримку словом і ділом!" – написала перша леді України.
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