Міа Ріган показала тату, яке її бойфренд Ромео Бекхем зробив на її честь

Коханий Мії зробив тату у день її народження.

Міа Ріган відсвяткувала 21-річчя 19 листопада. На честь свята, її бойфренд Ромео Бекхем зробив татуювання. У сторіз Міа показала, який воно має вигляд.

Ромео набив на руці напис "Mooch" на честь своєї коханої, яка в Instagram використовує псевдонім Мімі Мучер.

Тату Ромео Бекхема на честь Мії Ріган / Фото: Instagram Мії Ріган

Мія опублікувала знімок руки Ромео у своїх сторіз. Бекхем бере приклад зі свого батька Девіда, у якого багато татуювань, присвячених сім'ї та брата Брукліна, який присвятив цілих 70 татуювань його дружині Ніколі Пельтц.

Міа та Ромео зустрічаються від 2019 року. Минулого літа вони ненадовго розійшлися, але незабаром відновили стосунки.

Нагадаємо, минулого місяця пара разом сяяла на прем'єрі документального фільму про Девіда Бекхема. Тоді Ріган з'явилася перед папараці за руку з Ромео і одягнена у чорну вечірню сукню.

Міа Ріган та Ромео Бекхем / Фото: Getty Images

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