Міддлвік-гаус: який вигляд має маєток, де жила королева Камілла зі своїм першим чоловіком

В цьому маєтку мешкала Камілла Паркер-Боулз та її перший чоловік Ендрю Паркер-Боулз, а також двоє дітей пари – син Том і донька Лора.
Міддлвік-гаус – будинок у георгіанському стилі, внесений до списку пам'яток архітектури II ступеня, неподалік міста Коршам у Вілтширі.
Будівля з сімома спальнями, яка за час свого існування кілька разів перебудовувалася і розширювалася, в серпні 1986 року набула статусу охоронюваного пам'ятника архітектури, що захищає його від несанкціонованого будівництва.
Коли 1995 року Камілла та її чоловік Ендрю повідомили про розлучення, повідомлялося, що місіс Паркер Боулз має зберегти цей маєток за собою, а її чоловік переїжджає до іншого місця. Але 1995 року його вирішили продати.
Пізніше, коли Камілла виїхала з будинку, його придбав барабанщик групи Pink Floyd Нік Мейсон і його дружина Нетті.
Нагадаємо, зараз королева Камілла та король Чарльз, її нинішній чоловік, живуть у Кларенс-гаусі – їхній постійній резиденції.
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