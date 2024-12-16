Міддлвік-гаус: який вигляд має маєток, де жила королева Камілла зі своїм першим чоловіком

В цьому маєтку мешкала Камілла Паркер-Боулз та її перший чоловік Ендрю Паркер-Боулз, а також двоє дітей пари – син Том і донька Лора.

Міддлвік-гаус – будинок у георгіанському стилі, внесений до списку пам'яток архітектури II ступеня, неподалік міста Коршам у Вілтширі.

Будівля з сімома спальнями, яка за час свого існування кілька разів перебудовувалася і розширювалася, в серпні 1986 року набула статусу охоронюваного пам'ятника архітектури, що захищає його від несанкціонованого будівництва.

Міддлвік-гаус / Фото: Getty Images

Коли 1995 року Камілла та її чоловік Ендрю повідомили про розлучення, повідомлялося, що місіс Паркер Боулз має зберегти цей маєток за собою, а її чоловік переїжджає до іншого місця. Але 1995 року його вирішили продати.

Ендрю Паркер-Боулз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Пізніше, коли Камілла виїхала з будинку, його придбав барабанщик групи Pink Floyd Нік Мейсон і його дружина Нетті.

Нагадаємо, зараз королева Камілла та король Чарльз, її нинішній чоловік, живуть у Кларенс-гаусі – їхній постійній резиденції.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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