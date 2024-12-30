Мила блондинка: онука принцеси Анни зачарувала публіку на святковій прогулянці

Молодша дочка Пітера Філліпса та його колишньої дружини Отем Келлі – Айла – побувала на різдвяній службі з королівською родиною цього Різдва.

12-річна Айла зачарувала публіку, вона була одягнена в коротке пальто болотяного кольору з бронзовими ґудзиками, чорні щільні колготи і була взута в замшеві черевики.

Біляве волосся дівчини було розпущене, а у неї у вухах виблискували золоті сережки з маленькими хрестами. Айла йшла поруч зі своєю двоюрідною сестрою Леною Тіндалл – молодшою дочкою Зари та Майка Тіндалл.

Лена Тіндалл та Айла Філліпс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Айлу та її старшу сестру Саванну на службі супроводжував батько Пітер Філліпс. Він був сам, а раніше ми вже розповідали, чому не взяв із собою на службу свою кохану Гаррієт Сперлінг.

Зара Тіндалл із дочкою Леною та Пітер Філліпс із дочкою Айлою / Фото: Getty Images

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