Мила і красива: дружина Ріші Сунака у сукні з квітковим принтом з'явилася на державному банкеті

Акшата Мурті продемонструвала ніжний аутфіт, який їй дуже пасує.

Дружина прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака – Акшата Мурті – відвідала банкет у Букінгемському палаці, який організували король Чарльз і королева Камілла з нагоди офіційного візиту японського імператора Нарухіто та його дружини імператриці Масако.

Для своєї появи Акшата обрала ніжний жіночний аутфіт. На ній була світло-жовта шовкова сукня з квітковим принтом, яку вона скомбінувала з чорними туфлями на високих стійких підборах і чорним плетеним клатчем.

Акшата Мурті / Фото: Getty Images

Мурті зробила укладання з локонами, легкий макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руку – каблучкою з камінням.

Нагадаємо, Акшата Мурті на параді Trooping the Colour з'явилася у ніжно-рожевому капелюсі з великим бантом із органзи і костюмі, що складався з приталеного жакета з баскою та спідниці міді.

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