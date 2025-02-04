Мила схожість принца Джорджа та його бабусі принцеси Діани: про що йдеться

Принц Джордж Уельський – старший син принца Вільяма та принцеси Кетрін, схожий не лише на свого батька, а й на бабусю.

Він народився 2013 року і став первістком для принца Вільяма Уельського, майбутнього короля Великої Британії, та його дружини принцеси Кейт Уельської. Джордж також є старшим онуком покійної принцеси Діани.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

І хоча хлопчик ніколи не бачив свою бабусю по батьківській лінії, вони мають спільні риси навіть у зовнішності. На цих знімках добре видно, що у Джорджа і у Діани в тому самому місці на обличчі розташовані родимки — з лівого боку над верхньою губою.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам, як принцеса Шарлотта неймовірно схожа свого батька Вільяма в дитячому віці.

Читайте також:

Принц Джордж Уельський (48 фото)