Міла Йововіч у блакитній сукні від українського бренду з'явилася на благодійному вечорі amfAR в Каннах

Голлівудська акторка з українським корінням через одяг проявила свою підтримку Україні.
Міла Йововіч відвідала сьогодні, 26 травня, головний бал Каннського кінофестивалю – благодійний галавечір amfAR, який відбувся у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc.
Там акторка з'явилася у розкішній зефірній сукні у дрібну сіточку блакитного кольору від українського бренду Lever Couture.
Вбрання мало пікантне декольте, відкриті плечі, розріз спереду і довгий шлейф.
Свій яскравий образ Міла доповнила бежевими босоніжками на шпильках, блакитним намистом з діамантами і такими самими каблучками. У руці вона тримала блакитний клатч.
Аутфіт Йововіч завершила укладанням з мокрим ефектом та макіяжем з акцентом на очах.
З Мілою сфотографувалася її 14-річна донька Евер Габо, яка постала у жовтій сукні, прикрашеній стразами та квітковими аплікаціями. Разом вони продемонстрували образи у колір українського прапора.
Сукня від українського бренду і блакитно-жовті луки – так Йовович із донькою проявила свою підтримку Україні.
До слова, Міла ще на початку війни емоційно висловилася в Instagram про широкомасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Я з розбитим серцем і приголомшена, намагаючись осмислити події цього тижня на моїй батьківщині, в Україні. Мою країну і народ бомблять. Друзі та сім'я ховаються. Моя кров і моє коріння походять як з Росії, так і з України. Я розриваюся на дві частини, спостерігаючи за жахом, що розгортається, руйнуванням країни, переміщенням сімей, навколо яких все їхнє життя лежить в обвуглених осколках", - написала акторка.
Міла прикріпляла у своєму профілі ссилку на організації, які допомагають українцям.
Нагадаємо, Леді Гага у сукні від українського бренду Lever Couture знялася у кліпі на пісню Hold My Hand до фільму "Топ Ґан: Меверік".
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