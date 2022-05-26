Міла Йововіч у блакитній сукні від українського бренду з'явилася на благодійному вечорі amfAR в Каннах

Міла Йововіч у блакитній сукні від українського бренду з'явилася на благодійному вечорі amfAR в Каннах

Голлівудська акторка з українським корінням через одяг проявила свою підтримку Україні.

Міла Йововіч відвідала сьогодні, 26 травня, головний бал Каннського кінофестивалю – благодійний галавечір amfAR, який відбувся у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc.

Там акторка з'явилася у розкішній зефірній сукні у дрібну сіточку блакитного кольору від українського бренду Lever Couture.

Міла Йовович / Фото: Associated Press

Вбрання мало пікантне декольте, відкриті плечі, розріз спереду і довгий шлейф.

Міла Йовович / Фото: Associated Press

Свій яскравий образ Міла доповнила бежевими босоніжками на шпильках, блакитним намистом з діамантами і такими самими каблучками. У руці вона тримала блакитний клатч.

Міла Йовович / Фото: Associated Press

Аутфіт Йововіч завершила укладанням з мокрим ефектом та макіяжем з акцентом на очах.

Міла Йововіч / Фото: Associated Press

З Мілою сфотографувалася її 14-річна донька Евер Габо, яка постала у жовтій сукні, прикрашеній стразами та квітковими аплікаціями. Разом вони продемонстрували образи у колір українського прапора.

Міла Йовович з донькою / Фото: Associated Press

Сукня від українського бренду і блакитно-жовті луки – так Йовович із донькою проявила свою підтримку Україні.

Міла Йовович / Фото: Associated Press

До слова, Міла ще на початку війни емоційно висловилася в Instagram про широкомасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Я з розбитим серцем і приголомшена, намагаючись осмислити події цього тижня на моїй батьківщині, в Україні. Мою країну і народ бомблять. Друзі та сім'я ховаються. Моя кров і моє коріння походять як з Росії, так і з України. Я розриваюся на дві частини, спостерігаючи за жахом, що розгортається, руйнуванням країни, переміщенням сімей, навколо яких все їхнє життя лежить в обвуглених осколках", - написала акторка.

Міла прикріпляла у своєму профілі ссилку на організації, які допомагають українцям.

Нагадаємо, Леді Гага у сукні від українського бренду Lever Couture знялася у кліпі на пісню Hold My Hand до фільму "Топ Ґан: Меверік".

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