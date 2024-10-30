Миле фото братів: як Вільям та Гаррі відпочивали з батьками в Іспанії

Вважається, що в дитинстві принци Вільям і Гаррі були дуже дружні.

Ми знайшли кілька архівних кадрів із відпустки сім'ї в Іспанії 1987 року.

На одному з фото маленький принц Вільям тримає на руках собаку, а його брат Гаррі стоїть поряд, собака притискає свої лапи до грудей хлопчика. Гаррі одягнений у червону футболку та смугастий комбінезон, а його старший брат у футболці у червоно-білу смужку та білих шортах.

Принци Гаррі та Вільям / Фото: Associated Press

Кадр було зроблено під час відпочинку з батьками принцом і принцесою Уельськими, у середземноморському палаці короля Хуана Карлоса Іспанського в Пальма-де-Майорці, 9 серпня 1987 року, де дві королівські сім'ї насолоджувалися своєю щорічною відпусткою.

На другому знімку принц Чарльз садить маленького Гаррі верхи на вівчарку, а Вільям стоїть поруч, спостерігаючи за ситуацією.

Принци Гаррі та Вільям в Іспанії з принцесою Діаною та принцом Чарльзом / Фото: Associated Press

Родина Уельських любила відпочивати з членами іспанської королівської сім'ї у ті часи.

Нагадаємо, нещодавно принц Вільям у новому документальному фільмі, присвяченому бездомності, показав, як із мамою Діаною та братом Гаррі вони відвідували притулок для бездомних.

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