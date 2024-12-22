Миле фото: кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з маленькою дочкою постали на різдвяній листівці

Саудівська дизайнерка Гонайда Серафі поділилася різдвяною листівкою кронпринца Хусейна та принцеси Раджви. На фото сім'ю зображено з маленькою дочкою принцесою Іман.

Вони надіслали листівку дизайнерці, яка розробила сукню для передвесільної вечірки принцеси Раджви.

"Безмірно вдячні за численні благословення Бога. Від нашої невеликої родини, яка виросла до вашої, найкращі побажання благословенного Нового року", — йдеться у листівці.

Різдвяна листівка принцеси Раджви та кронпринца Хусейна, фото: Honayda Serafi/Instagram

Нагадаємо, минулого року дизайнерка Гонайда Серафі розробила одну із суконь принцеси Раджви, народженої в Саудівській Аравії, напередодні її весілля зі спадковим принцом Хусейном.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з новонародженою дочкою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Нагадаємо, цього року Раджва та Хусейн вітали свою першу дитину – принцесу Іман. На листівці можна побачити і фото малечі.

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