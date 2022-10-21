Миле прізвисько для онуки Єлизавети II: Майк Тіндалл розсекретив, як вдома називає дружину

Зара і Майк Тіндалли в останні свої виходи на публіку дуже часто були помічені тримаючись за руки. Як у будь-якої іншої пари, вони мають милі прізвиська одне для одного. І Майк несподівано розсекретив, як удома називає дружину.

У подкасті Rugby Joe колишній регбіст розповів, як називає свою дружину вдома, з якою одружений від 2011 року.

Коли ведучий подкасту Алекс Пейн спочатку запитав його, "що він хотів би одружитися з членом королівської родини або виграти чемпіонат світу" Майк жартома відповів: "Ну, технічно я зробив і те, і інше". Потім він продовжив: "Ну, зачекайте, я одружуся з моєю дружиною?". Алекс прояснив питання, сказавши: "Так, ти б вважав за краще одружитися з Зої або виграти чемпіонат світу?", пише express.

Потім Майк відповів: "Чи можемо ми виключити Зої з цього? Тому що, очевидно, якби це була моя дружина, я одружився б зі своєю дружиною". Це був перший раз, коли Майк звернувся до своєї дружини "Зої", а не на її ім'я Зара.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Associated Press

На жаль, ми поки що не знаємо, як Зара називає свого чоловіка Майка.

Раніше ми розповідали, як таємно служба безпеки називала королеву Єлизавету II.

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