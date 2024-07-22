Миле прізвисько для принца Джорджа: як його називали батьки ще до появи сина на світ

Сьогодні принц Вільям та принцеса Кейт святкують день народження свого старшого сина. Принцу Джорджу виповнилося 11 років.

Уельські вже встигли поділитись новою фотографією іменинника, опублікувавши знімок авторства принцеси Кейт у своїх соцмережах.

Ми вирішили пригадати той день, коли принц Джордж з'явився на світ. Це був спекотний липневий день 2013 року. Після його народження Кейт та Вільям (на той момент Кембриджські) одразу ж з'явилися на ґанку клініки Святої Марії у Лондоні зі своїм первістком на руках.

Принц Джордж Уельський на руках у мами Кейт у день виписки з пологового будинку / Фото: Getty Images

Видання express.co.uk пише, що за кілька місяців до народження принца-спадкоємця, Кейт та Вільям придумали йому прізвисько і називали його "маленькою виноградинкою" під час вагітності Кейт.

Сьогодні принц Джордж уже такий дорослий. А від моменту, коли йому виповниться 12 років у липні 2025 року, на нього почне поширюватись одне важливе правило, яке стосується перельотів для спадкоємців престолу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцеса Кейт хотіла дати зовсім інше ім'я своїй першій дитині. Пара не могла ніяк визначитися, тому вдалася до хитрощів і переклала відповідальність зі своїх плечей на свого собаку кокер-спанієля Лупо, який тоді жив із ними.

Вони розклали на підлозі папірці з різними іменами та впустили до кімнати Лупо. До якого папірця підійшов пес, тим ім'ям було вирішено назвати сина. Так принц Джордж одержав ім'я, яке носить. Повне його ім'я звучить як Джордж Олександр Луї. Також друге ім'я Джорджа – Олександр – було надано на честь королеви, повне ім'я монархині звучить так: Єлизавета Олександра Марія.

Принц Джордж Уельський на руках у батька принца Вільяма / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ми також зібрали для вас милі дитячі світлини принца Джорджа.

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