Миле прізвисько: як принцеса Євгенія називає вдома сестру Беатріс

Днями принцеса Євгенія поділилася у своєму акаунті в Instagram своєю гордістю за сестру, яку вона називає Бі-бі, після того, як Беатріс написала есе у британський журнал Vogue про свій досвід передчасних пологів.

Принцеса Беатріс розповіла про свої страхи після передчасного народження її другої доньки Афіни, яка з'явилася на світ 22 січня 2025 року. Вона відверто розповіла в есе, як це вплинуло на її життя.

Принцеси Беатріс та Євгенія / Фото: Getty Images

"Пишаюся вами, "Бі-бі" та могутня Афіно, а" потім додала смайлик у вигляді рожевого серця", — написала в пості принцеса Євгенія.

На відміну від сестри, Беатріс не активна в соціальних мережах, хоча сторінку має, але вона закрита від публіки.

Принцеси Беатріс та Євгенія / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, чоловік принцеси Беатріс також публічно висловився про есе дружини, заявивши, що пишається нею.

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