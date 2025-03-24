Миле прізвисько: як принцеса Євгенія називає вдома сестру Беатріс

У сестер Йоркських дуже близький зв'язок із дитинства.
Днями принцеса Євгенія поділилася у своєму акаунті в Instagram своєю гордістю за сестру, яку вона називає Бі-бі, після того, як Беатріс написала есе у британський журнал Vogue про свій досвід передчасних пологів.
Принцеса Беатріс розповіла про свої страхи після передчасного народження її другої доньки Афіни, яка з'явилася на світ 22 січня 2025 року. Вона відверто розповіла в есе, як це вплинуло на її життя.
"Пишаюся вами, "Бі-бі" та могутня Афіно, а" потім додала смайлик у вигляді рожевого серця", — написала в пості принцеса Євгенія.
На відміну від сестри, Беатріс не активна в соціальних мережах, хоча сторінку має, але вона закрита від публіки.
Нагадаємо, чоловік принцеси Беатріс також публічно висловився про есе дружини, заявивши, що пишається нею.
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