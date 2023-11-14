Миле сімейне фото: принц Чарльз зі своїми бабусею Єлизаветою та дідусем Георгом VI

Це фото ми знайшли у архівах британської королівської родини.

Знімок було зроблено цього дня, 14 листопада, 1951 року. Юному принцу Чарльзу тоді виповнилося три роки.

На фото король Георг VI сидить на дивані поряд зі своїм онуком принцом Чарльзом (нинішнім королем Чарльзом III, сином королеви Єлизавети II та принца Філіпа). Поруч із ними сестра Чарльза – принцеса Анна та дружина короля Георга VI – королева Єлизавета.

Британський король Георг VI зі своїм онуком принцом Чарльзом, онукою принцесою Анною та його дружиною королевою Єлизаветою / Фото: Associated Press

Фото було зроблено в Букінгемському палаці в Лондоні, коли принц Чарльз святкував свій третій день народження. На знімку видно, якою серйозною дитиною Чарльз був у дитинстві.

До речі, сестра Чарльза – принцеса Анна – у день його 25-річного ювілею, вийшла заміж. Сьогодні Чарльз святкує 75-річчя.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Читайте також: