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Миле відео принца Вільяма та принцеси Шарлотти, яке зворушило королівських шанувальників

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Миле відео принца Вільяма та принцеси Шарлотти, яке зворушило королівських шанувальників

Принцеса Шарлотта та принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Уельський дуже трепетно ставиться до всіх своїх дітей, але особливо ніжний зі своєю 8-річною дочкою принцесою Шарлоттою.

Королівські шанувальники були в захваті від відео, яке було опубліковано в соціальній мережі X. На ньому видно, як батько ніжно підштовхує свою дочку до натовпу людей, щоб привітати їх і потиснути їм руки, а потім гладить дівчинку по голові. Відео зняли королівські шанувальники у той момент, коли сім'я прямувала на службу до церкви Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.

Принцеса Шарлотта та принц Вільям / © Associated Press
Принцеса Шарлотта та принц Вільям / Фото: Associated Press

"Татова принцеса. Принц Вільям керує своєю дочкою Шарлоттою".

"Він завжди захищає і підбадьорює Шарлотту. Який він дбайливий батько".

"Майбутній король — тато, який дуже любить свою дочку".

Коментують ролик шанувальники. Цього разу молодший брат Шарлотти – принц Луї – не вкрав всю увагу публіки, як це часто робить.

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Дата публікації
Перегляди
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