Миле відео принца Вільяма та принцеси Шарлотти, яке зворушило королівських шанувальників

Принц Уельський дуже трепетно ставиться до всіх своїх дітей, але особливо ніжний зі своєю 8-річною дочкою принцесою Шарлоттою.
Королівські шанувальники були в захваті від відео, яке було опубліковано в соціальній мережі X. На ньому видно, як батько ніжно підштовхує свою дочку до натовпу людей, щоб привітати їх і потиснути їм руки, а потім гладить дівчинку по голові. Відео зняли королівські шанувальники у той момент, коли сім'я прямувала на службу до церкви Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.
"Татова принцеса. Принц Вільям керує своєю дочкою Шарлоттою".
"Він завжди захищає і підбадьорює Шарлотту. Який він дбайливий батько".
"Майбутній король — тато, який дуже любить свою дочку".
‼️NEW: Daddy's treasure! Prince William's sweet gesture with his little Princess today ❤️ #PrincessCatherine #PrincessCharlotte #princewilliam— The Princess of Wales (@KateMiddeltonuk) December 25, 2023
Коментують ролик шанувальники. Цього разу молодший брат Шарлотти – принц Луї – не вкрав всю увагу публіки, як це часто робить.
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