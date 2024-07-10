Милі дівчата: іспанські принцеси Леонор та Софія одягли однакові образи на захід

Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція разом із доньками – 18-річною Леонор та 17-річною Софією – відвідали Барселону.
У цьому іспанському місті відбувся захід у межах вручення Премії принцеси Жиронської – зустріч із попередніми лауреатами премії. Також кронпринцеса Леонор та інфанта Софія відвідали майстерню художника та скульптора Жауме Пленси.
У той день сестри обрали практично однакові вбрання – білі штани та сорочки з рукавами до ліктів. На Леонор була сорочка від Roberto Verino, яку вона носила у поєднанні з джинсами від Mango, лаконічними прикрасами та клатчем-конвертом від Uterque із тисненням під крокодила (вона його позичила у мами).
Софія ж надала перевагу костюму з перфорацією від бренду Ba&Sh. Завершували образи дівчат еспадрільї від бренду Macarena Shoes.
Мама принцес – королева Летиція – теж обрала лук у світлих тонах. На Її Величності була приталена сукня без рукавів і з драпуванням на талії, яку прикрашав асиметричний виріз та розріз на спідниці. Вона була від бренду Mango. Також Летиція вдягла вперше після травми взуття на підборах – це були білі босоніжки з ремінцями від бренду Boss.
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