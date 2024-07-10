Милі дівчата: іспанські принцеси Леонор та Софія одягли однакові образи на захід

У цьому іспанському місті відбувся захід у межах вручення Премії принцеси Жиронської – зустріч із попередніми лауреатами премії. Також кронпринцеса Леонор та інфанта Софія відвідали майстерню художника та скульптора Жауме Пленси.

У той день сестри обрали практично однакові вбрання – білі штани та сорочки з рукавами до ліктів. На Леонор була сорочка від Roberto Verino, яку вона носила у поєднанні з джинсами від Mango, лаконічними прикрасами та клатчем-конвертом від Uterque із тисненням під крокодила (вона його позичила у мами).

Софія ж надала перевагу костюму з перфорацією від бренду Ba&Sh. Завершували образи дівчат еспадрільї від бренду Macarena Shoes.

Леонор та Софія / Фото: Getty Images

Мама принцес – королева Летиція – теж обрала лук у світлих тонах. На Її Величності була приталена сукня без рукавів і з драпуванням на талії, яку прикрашав асиметричний виріз та розріз на спідниці. Вона була від бренду Mango. Також Летиція вдягла вперше після травми взуття на підборах – це були білі босоніжки з ремінцями від бренду Boss.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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