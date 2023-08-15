Милі фото різних років: єдиній дочці королеви Єлизавети II сьогодні виповнюється 73 роки

Принцеса Анна народилася 15 серпня 1950 року і стала другою дитиною та єдиною дочкою королеви Єлизавети II та принца Філіпа.

Ми зібрали кілька кадрів, на яких принцеса Анна заскочена зі своїми родичами і не тільки саме в день свого народження, а й у різні роки.

На цьому знімку Анні п'ять років. Вона йде пліч-о-пліч зі своєю тіткою, принцесою Маргарет, а принц Чарльз слідує за нею, коли вони залишають королівську яхту "Британія" в Абердіні, Шотландія. У Балморалі сім'я проводила літні канікули щоліта.

Принцеса Анна зі своєю тіткою принцесою Маргарет / Фото: Associated Press

А тут на фото Анна старша на рік. Цього дня вона обідала з принцом Чарльзом та принцесою Маргарет на пляжі Південного Віста, одного із західних островів Шотландії. Поки йшов пікнік, королева Єлизавета II та герцог Единбурзький подорожували островом. Королівська родина подорожувала західними островами на борту королівської яхти "Британія".

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

А це сімейне фото з канікул у Шотландії. Королева Єлизавета II і герцог Единбурзький зі своїми дітьми принцом Чарльзом і принцесою Анною грають із вихованцем коргі королеви. Фото зроблено 1955 року.

Принцеса Анна зі своїми батьками та старшим братом Чарльзом / Фото: Associated Press

На цій фотографії іменинниці принцесі Анні вже 13 років. Вона позує в уніформі першої роти дівчат-гідів Букінгемського палацу у центральній залі палацу в Лондоні.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

А це фото було зроблено на честь 16-річчя принцеси. Анна позує на фото в день народження в бібліотеці Букінгемського палацу в Лондоні.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

В серпні святкувала свій день народження і тітка принцеси Анни – принцеса Маргарет. Сестра королеви Єлизавети II померла у 72 роки.

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