Милі фото з дитинства: якою ми пам'ятаємо королеву Єлизавету II

2026 року королева Єлизавета II могла б відсвяткувати своє 100-річчя. Монархиня не дожила до цього дня чотири роки.

Напередодні першої річниці від дня смерті королеви Великої Британії Єлизавети II ми вирішили пригадати деякі її дитячі фотографії. Впевнені, вони не залишать вас байдужими.

Маленька принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Цей кадр було зроблено у травні 1926 року (принцеса Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року). Їй лише місяць від народження. На знімку вона заскочена разом зі своєю мамою, Єлизаветою, герцогинею Йоркською.

Маленька принцеса Єлизавета з мамою / Фото: Getty Images

Ця рідкісна фотографія принцеси Єлизавети була зроблена під час її першої прогулянки 9 жовтня 1926 року у замку Гламіс у Шотландії. На момент її народження її дідусем був король Георг V, а її дядько, принц Уельський Едуард, був спадкоємцем престолу.

Маленька принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

А тут принцесі вже 10 років. Єлизавета зображена з двома собаками коргі у своєму будинку на Пікаділлі, 145, у Лондоні. Фото було зроблено у липні 1936 року. За рік до коронації її батька короля Георга VI, котрий зійшов на престол після зречення старшого брата.

Маленька принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

У тому ж липні 1936 року в тому ж місці принцеса зазнімкована зі своїми домашніми коргі Джейн і Дукі. Все подальше життя Єлизавета любила і розводила собак породи коргі та доргі. Після її смерті двоє її вихованців переїхали жити до її молодшого сина принца Ендрю та його ексдружини Сари Йоркської.

Маленька принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, яким було улюблене частування королеви Єлизавети II до чаю.

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