Милі кадри: королева Ранія показала, як знімали їхній сімейний фотосет

Вчора Йорданська королівська родина поділилася фотографією напередодні Нового року.
Фото опублікували у своїх Instagram акаунтах король Абдалла II та королева Ранія. Подружжя було зазнімковане в оточенні своїх чотирьох дітей, а також невістки (принцеси Раджви) та зятя (Джаміля Терміотиса).
Пізніше в Instagram королева Ранія поділилася відео та показала, як знімали ці сімейні кадри.
"Бажаємо вам усім благословенного та мирного наступного року", — написала у підписі під відео Її Величність.
Нагадаємо, раніше ми показували, якою милою фотографією напередодні Нового року поділилися принцеса Раджва та кронпринц Хусейн, на якій сім'я була зазнімкована з маленькою дочкою принцесою Іман.
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