Милі рідкісні кадри: який вигляд мали принцеси Єлизавета та Маргарет у дитинстві

У принцес Єлизавети і Маргарет було звичайнісіньке дитинство, наскільки це можливо, саме до тієї миті, коли дядько сестер – король Едуард VIII – не оголосив про своє рішення зректися престолу, а його місце посів батько принцес – король Георг VI.

Ми знайшли дуже милі дитячі знімки принцеси Єлизавети та її молодшої сестри, принцеси Маргарет, зроблені на території знаменитого маєтку Royal Lodge, де зараз мешкає герцог Йоркський (середній син Єлизавети II).

Фото датоване 1933 роком, сестри Йоркські (Єлизаветі було 7, а Маргарет – 3 роки) зазнімковані біля дверей Валлійського мініатюрного будинку, подарованого їм народом Уельсу на території Royal Lodge у Віндзорі. Обидві дівчини одягнені в милі сукні і мають схожі зачіски.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Фото: Getty Images

На іншому знімку 7-річна принцеса Єлизавета грається з лялькою, яка лежить у маленькому дитячому іграшковому візку.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми вже показували вам фотографії маленької Єлизавети – від зовсім немовляти до її світлин більш старшого віку.

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