Милі витівки дітей та Єлизавета II в оточенні родичів: як минув парад Trooping the Colour

Милі витівки дітей та Єлизавета II в оточенні родичів: як минув парад Trooping the Colour

96-річна королева святкує своє 70-річчя на троні разом із королівською сім'єю. Вона вітала підданих із балкона Букінгемського палацу. А поруч із нею був двоюрідний брат герцог Кентський.

Сьогодні у Великій Британії святкують історичну подію – 70-річчя царювання королеви Єлизавети II. На честь монархині провели парад Trooping the Colour, а сама королева вітала підданих з балкона Букінгемського палацу і навіть розплакалася.

Парад Trooping the Colour на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Поруч із нею були старші члени королівської сім'ї, що працюють на корону: принц Чарльз та його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, а також принц Вільям та герцогиня Кембриджська разом із трьома дітьми.

Парад Trooping the Colour на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Особливо потішили кадри з дітьми. 4-річному принцу Луї, мабуть, було дуже галасливо на параді, і він закривав руками вуха. Також фотографи зазнімкували, як королева нахилившись до правнука йому щось говорила, а герцогиня Кейт стояла поруч і мило усміхалася.

Принц Луї / Фото: Associated Press

Парад Trooping the Colour на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Королеву також супроводжували син принц Едвард та його дружина Софі, графиня Весекська, а також двоє їхніх дорослих дітей: леді Луїза та Джеймс, віконт Северн. Принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоуренс, а також брат герцог Кентський.

Парад Trooping the Colour на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Не з'явилися на балконі, як і було оголошено наперед принц Гаррі і Меган, герцогиня Сассекська, і принц Ендрю, герцог Йоркський. Тому що вони більше не є членами сім'ї. Але у палаці Меган і Гаррі були присутні цього дня.

Парад Trooping the Colour на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у Британії сьогодні перший день святкових заходів на честь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ.

Парад Trooping the Colour на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Парад Trooping the Colour на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Парад Trooping the Colour на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

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