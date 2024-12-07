Милий хлопчик: принц Луї зворушив королівських шанувальників своїм листом бабусі та дідусеві

У маленького принца чудові стосунки з бабусею та дідусем. Фотографам вдалося розглянути зворушливу записку, яку хлопчик присвятив їм.
6 грудня у Вестмінстерському абатстві відбувся щорічний різдвяний концерт колядок Together at Christmas, який організовує принцеса Уельська. Захід проводиться напередодні свят, але транслюється на британському телебаченні перед самим Різдвом.
Кетрін відвідує концерт щорічно, як і її велика родина та друзі. Цього року з нею знову були чоловік Вільям та троє їхніх чудових дітей – Джордж, Шарлотта та Луї.
Однією з частин заходу було те, що гості концерту могли залишити на спеціальному "Дереві доброти" послання на знак вдячності тому, хто цього року їх підтримав.
Свої записки написали і діти пари. Однак, якщо Джордж і Шарлотта тримали листи так, щоб їх було не роздивитися, то 6-річний Луї не дуже переймався через конфіденційність і фотографам вдалося зазнімкувати його записку.
"Дякую бабусі та дідусеві, тому що вони грали зі мною в ігри", — було написано від руки у посланні принца.
Ймовірно, Луї мав на увазі батьків Кетрін — Майкла та Керол Міддлтонів, які також побували не цьому святковому концерті.
Читайте також:
- Приїхали підтримати Кейт: принц Вільям з дітьми у стильних образах з'явилися у Вестмінстерському абатстві
- Принц Вільям розповів про нове захоплення молодшого сина Луї: що це
- Коли Вільям стане королем: який титул може успадкувати його молодший син – принц Луї