Милий хлопчик: принц Луї зворушив королівських шанувальників своїм листом бабусі та дідусеві

У маленького принца чудові стосунки з бабусею та дідусем. Фотографам вдалося розглянути зворушливу записку, яку хлопчик присвятив їм.

6 грудня у Вестмінстерському абатстві відбувся щорічний різдвяний концерт колядок Together at Christmas, який організовує принцеса Уельська. Захід проводиться напередодні свят, але транслюється на британському телебаченні перед самим Різдвом.

Принцеса Уельська та її родина на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Кетрін відвідує концерт щорічно, як і її велика родина та друзі. Цього року з нею знову були чоловік Вільям та троє їхніх чудових дітей – Джордж, Шарлотта та Луї.

Однією з частин заходу було те, що гості концерту могли залишити на спеціальному "Дереві доброти" послання на знак вдячності тому, хто цього року їх підтримав.

Принцеса Уельська та її родина на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Свої записки написали і діти пари. Однак, якщо Джордж і Шарлотта тримали листи так, щоб їх було не роздивитися, то 6-річний Луї не дуже переймався через конфіденційність і фотографам вдалося зазнімкувати його записку.

"Дякую бабусі та дідусеві, тому що вони грали зі мною в ігри", — було написано від руки у посланні принца.

Записка принца Луї / Фото: Getty Images

Ймовірно, Луї мав на увазі батьків Кетрін — Майкла та Керол Міддлтонів, які також побували не цьому святковому концерті.

Керол і Майкл Міддлтони йдуть на концерт дочки / Фото: Getty Images

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