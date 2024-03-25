Милий кадр: принцеса Євгенія показала нове фото з молодшим сином Ернестом

З нагоди свята принцеса Йоркська поділилася у своєму блогу в Instagram новим знімком, на якому заскочена з молодшим сином Ернестом. Євгенія тримає маленького хлопчика на руках. У підписі до знімку вона написала:

"Найкращий подарунок — це мої хлопчики... тому в цей день народження я ціную сім'ю та близьких", — додавши до підпису три червоні серця.

Одягнена принцеса Йоркська на фото в сукню в рубчик від Reiss, а у неї на голові кремовий обідок Emily-London Headwear, на шиї кілька золотих ланцюгів, а у вухах сережки зі смарагдовим камінням.

У Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка двоє синів – старший син Август та молодший Ернест.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, у день народження Євгенії ми розповідали вам десять фактів про онуку королеви Єлизавети II.

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