Милий момент: фото з весілля Меган і Гаррі, яке зворушило публіку

Цього року герцог та герцогиня Сассекські відсвяткують шосту річницю від дня свого весілля.

Ми знайшли фото, яке не публікували раніше від того знаменного дня, коли принц Гаррі взяв за дружину американську акторку Меган Маркл.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Кадр було зроблено у кареті, коли пара вийшла з каплиці Святого Георгія у Віндзорі, щоб проїхатися вулицями Віндзора після весільної церемонії та привітати людей, які прийшли на них подивитися.

У кареті Гаррі і Меган поцілувалися і це, мабуть, викликало хвилю овацій та захоплення у публіки.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

А нещодавно, нагадаємо, у соцмережах завірусилося відео, як Чарльз вів Меган до вівтаря. Батько Меган Маркл тоді захворів і не зміг прилетіти на весілля дочки. У документальному фільмі Netflix герцогиня Сассекська розповіла, яким це було зворушливим моментом для неї, що батько її чоловіка висловив таку підтримку.

Меган Маркл і король Чарльз III у день весілля Гаррі та Меган, травень 2018 року / Фото: Getty Images

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