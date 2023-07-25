Милий жест: Меган Маркл надіслала Джилл Байден кошик лимонів

Таким чином герцогиня Сассекська подякувала першій леді США за підтримку, коли вона одягла сукню з принтом лимонів від Oscar de la Renta. Раніше таку саму сукню носила і сама Меган.

Після сумнозвісного інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл з Опро Вінфрі шанувальники пари побачили те, що змусило їх повірити в те, що Джилл Байден симпатизує герцогу і герцогині.

Наступного дня після того, як 2021 року в ефір вийшло вибухове інтерв'ю, перша леді США з'явилася на публічному заході у сукні Oscar de la Renta з лимонним принтом.

Джилл з'явилася на церемонії вручення нагород International Women of Courage ("Хоробра жінка"). Це міжнародна премія, яку Державний департамент США щорічно вручає жінкам у всьому світі, які виявили лідерство, мужність, винахідливість та готовність жертвувати заради інших, особливо у просуванні прав жінок.

Джилл Байден у сукні з лимонами від Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекська носила схожу сукню раніше того ж місяця під час запису ролика Stream On. Тоді у відео Меган і Гаррі розповідали про свій подкаст Archwell Audio, який вони запустили 2020 року.

Побачивши Джилл у цій сукні, Меган подумала, що це жест підтримки і вирішила відправити першій леді кошик лимонів до Білого дому. Що сталося з лимонами після їхнього прибуття в Білий дім невідомо, оскільки офіс Байден не відповів на запити з цього питання.

Меган та Гаррі

Заради справедливості варто зазначити, що Джилл і раніше носила цю сукню в лимонний принт. У жовтні 2021 року першу леді заскочили в ній, коли вона з сім'єю поверталася з вікенду у Вілмінгтоні.

Джилл Байден у сукні з лимонами від Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

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