Милий жест підтримки: герцогиня Йоркська знайшла спосіб сплатити рахунки свого ексчоловіка принца Ендрю

Нещодавно ми розповідали, що король Чарльз пішов на поступки принцу Ендрю і дозволив йому залишатися на невизначений термін у його будинку Royal Lodge, де він мешкає разом із колишньою дружиною Сарою Фергюсон.

Однак будинок потребує ремонту вартістю приблизно 2 мільйони фунтів стерлінгів, а Ендрю банально таких грошей немає. Сара вирішила організувати прибуткове токшоу в Америці, щоб допомогти своєму колишньому чоловікові оплатити його рахунки, що зростають.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Телепродюсерrf Емі Розенблюм розповіла Daily Mail, що минулого місяця вона зустрілася з Сарою Фергюсон у нью-йоркському готелі Regency та обговорила можливі формати проєкту. Пані Розенблюм – одна з найшанованіших фігур на американському телебаченні, яка довгий час була продюсеркою найпопулярнішої програми Today Show на каналі NBC.

"Сара сказала мені: "Я хочу шоу! Я хочу шоу! Я знімалася з нею у пілотному проєкті близько 15 років тому. Нам протистояла Еллен ДеДженерес, і зрештою вони обрали Еллен. Але Сара була справді чудовою, коли ми знімали пілотну серію. Від того часу ми дружимо", — розповіла продюсерка.

Емі Розенблюм відмовилася коментувати конкретні пропозиції, які, можливо, перебувають у стадії розробки. Але інсайдер телеканалу ABC, що входить до складу гігантської Disney Studios, сказав: "Фергі могла б розраховувати на заробіток близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, але ця цифра значно зросте, якщо її шоу стане хітом. Вона завжди мала великий успіх в Америці. Вона ніколи не була надто горда, щоб рекламувати щось. Американці поважають тих, хто метушиться".

Еллен Дедженерес / Фото: Associated Press

Джерело ABC повідомило: "Еллен пішла на пенсію, тому на ринку утворилася прогалина".

Нагадаємо, Еллен Дедженерес вела своє шоу протягом 19 років, доки не пішла у відставку минулого року. Вона заробила статки, що перевищують 100 мільйонів фунтів стерлінгів, і товаришує з герцогом і герцогинею Сассекськими, які є її сусідами в Монтесіто.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

А ось Сара Йоркська хоче допомогти профінансувати основні роботи з технічного обслуговування Royal Lodge на суму 2 мільйони фунтів стерлінгів у Великому Віндзорському парку, де вона мешкає разом із колишнім чоловіком. Вчинок Сари захоплює, особливо у світлі того, що вона сама нещодавно перенесла операцію з видалення раку молочної залози та проходила реабілітацію.

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