Милий жест: принцеса Кейт зробила подарунок благодійній організації

Організація TAG Youth, що базується в Хемі, розповіла про це в соціальних мережах цими вихідними, повідомивши, що 42-річна принцеса Уельська Кейт подарувала їм ялинку і вони прикрашатимуть її найближчими днями.

"Ми раді повідомити, що отримаємо різдвяну ялинку від Її Королівської Високості принцеси Уельської. Ми приймемо доставку ялинки через кілька днів, і у молодих людей буде можливість допомогти її прикрасити", — йдеться у повідомленні в Instagram.

Принцеса Кейт, фото: instagram.com/tagyouthclub

Благодійна організація TAG Youth прагне створити "безпечне та захопливе середовище для людей з обмеженими можливостями або особливими потребами, де вони можуть зустрічатися з друзями, брати участь у цікавих заходах та набувати соціальних та життєвих навичок. Мета проєкту "TAG Youth" — розширення прав і можливостей та оптимізація потенціалу молодих людей віком від 15 до 25 років, у той час як проєкт "TAG Juniors" працює з людьми віком від 8 до 14 років.

Також раніше ми розповідали, що принцеса Уельська написала листа гостям свого різдвяного концерту Together at Christmas, в якому написала про свої роздуми про важливість любові, співчуття і про те, як сильно ми потребуємо підтримки одне одного в найважчі часи.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Читайте також: