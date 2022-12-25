Мило трималися за руки: Зара та Майк Тіндалли відвідали різдвяну службу

Зара та Майк Тіндали сьогодні відвідали різдвяну службу в церкві святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.

Онучка королеви Єлизавети II мала чарівний вигляд в сірому пальті від LK Bennett з тонким поясом на талії, під яке одягла чорну кофту в рубчик, одягла капелюшок-пігулку кольору бордо і підібрала до неї в тон шкіряні туфлі-човники. В руках у Зари була сумка відтінку марсала від Lalage.

Зара і Майк Тіндалли з дочкою Леною / Фото: Getty Images

Її чоловік Майк теж був одягнений у сірий класичний костюм. Вони взяли на службу старшу дочку Мію та молодшу Лену. Малеча була в бордовому пальті, як і принцеса Шарлотта, чорних щільних колготах і балетках. А Майк та Зара мило тримали дочку за руки.

Коли дівчинка йшла зі своєю старшою сестрою, її батьки тримали одне одного за руки. Прямо, як Меган і Гаррі, але їх за це в королівській сім'ї ніхто не критикує.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

На різдвяній службі також з'явилися король Чарльз III та королева Камілла, принц та принцеса Уельські з дітьми та інші родичі.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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