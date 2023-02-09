Мило усміхалася і ніжно обіймала: як прем’єр-міністерка Фінляндії зустрічала Володимира Зеленського

Фотографи зазнімкували, як 37-річна Санна Марін вітала українського президента на саміті у Брюсселі.
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті ЄС у штаб-квартирі Європейської Ради у Брюсселі. Лідери країн-членів ЄС дуже тепло зустріли українського президента. Особливо радісно його зустріла прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.
Політикиня ніжно обійняла Зеленського за плечі і, відповідно до протокольного етикету, вони притулилися "щока до щоки".
Санна мило і щиро усміхалася президенту України і було помітно, що вона була дуже рада його бачити. З боку Зеленського все було взаємно.
Цього дня прем’єр-міністерка була одягнена в чорний діловий костюм і білу сорочку. Образ вона доповнила ідеально рівним укладанням, макіяжем з улюбленими чорними стрілками і рожевим манікюром.
На Володимирі Олександровичу був чорний світшот із зображенням українського прапора і написом United24 та штани кольору хакі у стилі мілітарі.
Нагадаємо, Санна Марін відвідала Україну у травні минулого року. Тоді під час зустрічі із Зеленським вони лише потиснули одне одному руки.
Політикиня також побувала в Ірпіні та Бучі, де їй показали наслідки "руского міра".
До слова, UNITED24 - це ініціатива Володимира Зеленського. Завдання фандрейзингової платформи - стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона і розмінування, медична допомога і відбудова України.
Читайте також:
- Рукостискання з королем, плутанина з прапорами та обійми з журналісткою: кумедні моменти з поїздки Зеленського
- Із синьо-жовтою стрічкою на грудях: прем’єр-міністерка Фінляндії підтримала Україну
- У водолазці і обтислих штанях: прем’єр-міністерка Фінляндії в образі total black взяла участь у дискусії
- В улюбленій кораловій блузці і пітонових туфлях: прем'єр-міністерка Фінляндії у Чехії