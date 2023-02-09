Мило усміхалася і ніжно обіймала: як прем’єр-міністерка Фінляндії зустрічала Володимира Зеленського

Фотографи зазнімкували, як 37-річна Санна Марін вітала українського президента на саміті у Брюсселі.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті ЄС у штаб-квартирі Європейської Ради у Брюсселі. Лідери країн-членів ЄС дуже тепло зустріли українського президента. Особливо радісно його зустріла прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Політикиня ніжно обійняла Зеленського за плечі і, відповідно до протокольного етикету, вони притулилися "щока до щоки".

Санна Марін і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Санна Марін і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Санна мило і щиро усміхалася президенту України і було помітно, що вона була дуже рада його бачити. З боку Зеленського все було взаємно.

Санна Марін і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Цього дня прем’єр-міністерка була одягнена в чорний діловий костюм і білу сорочку. Образ вона доповнила ідеально рівним укладанням, макіяжем з улюбленими чорними стрілками і рожевим манікюром.

На Володимирі Олександровичу був чорний світшот із зображенням українського прапора і написом United24 та штани кольору хакі у стилі мілітарі.

Нагадаємо, Санна Марін відвідала Україну у травні минулого року. Тоді під час зустрічі із Зеленським вони лише потиснули одне одному руки.

Володимир Зеленський і Санна Марін / Фото: Міністерство оборони України

Політикиня також побувала в Ірпіні та Бучі, де їй показали наслідки "руского міра".

До слова, UNITED24 - це ініціатива Володимира Зеленського. Завдання фандрейзингової платформи - стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона і розмінування, медична допомога і відбудова України.

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