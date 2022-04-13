Мільярдерка та спонсор рашистів: як Оксана Марченко з гламурної телеведучої стала ворогом України

Оксана Марченко – телеведуча, журналістка та дружина проросійського політика і лідера вже забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука – одна з найскандальніших українських публічних особистостей наближених до світу Путіна.

Протягом багатьох років Марченко була спонсором злочинів, які відбувалися в Україні, та разом зі своїм чоловіком відкрито підтримувала Путіна. Ми вирішили розповісти, що відомо про особистість Марченка, її мільйони, дорогі речі, компанії і те, як її подарунок чоловікові-політику став новим символом корупції, затьмаривши навіть золотий батон Януковича та будинок Пшонки.

Оксана Марченко та Віктор Медведчук

Сім'я та робота

Народилася Оксана Марченко в селі Чабани, під Києвом, нібито мріяла стати медиком і навіть вступила після восьмого класу до медичного училища, але через те, що у її матері народилася третя дитина, змушена була допомагати вдома та документи забрала. Чому не повторила свою мрію після закінчення школи невідомо, але замість медичного факультету вступила до історичного Педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Ще навчаючись в університеті Оксана почала робити перші кроки у світі телебачення та у 19 років стала обличчям телеканалів "ЮТАР" та "УТ-1", вела програми "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!".

Оксана Марченко з батьками та сестрою

Під час роботи Марченко знайомиться зі своїм першим чоловіком Юрієм Коржем – бізнесменом, сином народного депутата. У цьому шлюбі у пари народився син Богдан, але прізвище батька хлопчик ніколи не носив. Подробиці життя з першим чоловіком телеведуча не коментувала, проте відомо, що навесні 1999 року вона познайомилася з Віктором Медведчуком – політиком та юристом, який на той час також був одружений. В результаті роману обоє подали на розлучення і почали жити разом. На той момент синові Марченку було 4 роки і, по суті, Медведчук його виростив, відомо, що у Богдана та Віктора гарні стосунки. З весіллям пара, мабуть не поспішала, адже відбулася воно аж 2003 року.

Оксана Марченко / УНІАН

Через рік після весілля, 2004 року, у Марченка та Віктора народилася донька Дарина. Цікаво, що вже на той момент політик Медведчук мав тісні стосунки з російською верхівкою, що хрещеними батьками дівчинки стають президент Росії Володимир Путін і дружина Дмитра Медведєва, який на той момент обіймав посаду керівника Адміністрації Президента РФ. Хрестили дівчинку у Казанському соборі у Санкт-Петербурзі.

Світлана та Дмитро Медведєви та Путіним / Getty Images

Про дітей Марченка відомо мало, окрім того, що син Богдан навчався у Швейцарії у школі Святого Георгія. 2020 року в розпал пандемії коронавірусу, 10-го жовтня, в елітному закладі на березі Дніпра в Києві хлопець одружився. Обраницею Богдана Марченка стала дівчина на ім'я Катерина — візажистка та фотографка із Києва. Елітне весілля відвідало багато українських політиків, зірок та бізнесменів.

Весілля сина Оксани Марченко / instagram.com/yakovleva.weddings

Наречена сяяла в дорогому вбранні та діамантах. На своїй сторінці в Instagram дівчина донедавна активно ділилася різними знімками, на яких були помітні не лише брендовий одяг, машини та прикраси Cartier за тисячі доларів, але й розкішні апартаменти пари та їх відпочинок закордоном. 2021 року у Богдана та Катерини народився син, якого назвали на честь вітчима Богдана – Віктором. Де зараз подружжя і чим займається — невідомо, проте цілком імовірно, що перед початком російського вторгнення в Україну вони втекли або до Росії, або до Європи. У соцмережах невістка Оксани про війну не написала жодного слова.

Катерина із сином Марченком / Instagram Екатерины Марченко

Катерина Марченко на шопінгу у магазині Dolce&Gabbana / Instagram Екатерины Марченко

Катерина Марченко та Оксана Марченко / Instagram Екатерины Марченко

Щодо доньки Марченка та Медведчука Даші, то про неї теж подробиць мало. Після весілля Богдана до мережі потрапило відео, на якому дівчина виконувала пісню Леді Гаги.

Також сам політик в одному з інтерв'ю проросійському каналу розповів, що його донька закінчила школу у Києві, а далі планувала здобути освіту у Швейцарії у женевському університеті, але візу не отримала. Через цю ситуацію, Даша вступила до іншого вишу та навчається там. Де саме і в якій країні він не уточнював. Цікаво, що, попри те, що діти політика навчаються і живуть закордоном він, як затятий шанувальник "російського світу" виступає проти Заходу та його цінностей.

"Так, я виступаю проти зовнішнього управління – зовнішнього управління США та Заходу. І виступатиму", – заявив тоді Медведчук.

Донька Оксани Марченко та Віктора Медведчука / Еспресо.TV

Щодо кар'єри самої Марченки, то після знайомства з Віктором вона стрімко пішла вгору. 2000 року Оксана заснувала телевізійну компанію "Омега-ТВ", дебютує із соціально-розважальним шоу "Моя професія", а потім із політичним токшоу "Час". 2007 року Марченко запускає авторську програму, яка виходила російською мовою "Шоу Оксани Марченко".

Проте справжня слава прийшла до неї 2009 року, коли Оксана починає працювати на телеканалі СТБ, де веде "Україна має талант" та "Х-фактор".

Оксана Марченко / УНІАН

Оксана Марченко / УНІАН

Протягом усіх цих років телеведуча, окрім ефірів, з'являлася і в випусках новин, які виходили на каналі, але елементи будинку знаменитості показувалися лише фрагментарно і ніхто ніколи точно не знав, як живе дружина депутата.

Щодо вбрань Марченка для ефірів, то вона сама без частки скромності зізнавалася, що все, в чому з'являлася на сцені, було куплено нею особисто, деякі були ексклюзивними і відповідно коштували тисячі доларів.

Оксана Марченко / УНІАН

"Це були мої сукні. Багато які створювалися спеціально для ефірів. Це сукні світових дизайнерів: Dolce&Gabbana, Dior, Elie Saab, Carolina Herrera, Chanel, Oscar De La Renta, Zac Posen, Valentino, Zuhair Murad, Alessandra Rich. Я працювала у сукнях і українських дизайнерів – Краскіна, Шаховської, Навроцької, росіян – Сергієнка, Терехова… Зараз вони зберігаються у мене вдома… Деякі сукні були подаровані моїм племінницям, родичкам, бо випускні, весілля ніхто не скасовував… Є сукні, які ніколи не були одягнені. Цікаво, але на ефір шилося або купувалося на дві-три сукні більше, ніж було необхідно. І залежно від настрою, від теми я вибирала ту чи іншу сукню. Могла поміняти її в останній момент", — розповідала Марченко про гардероб для шоу.

Оксана Марченко / УНІАН

Також справжніми були і розкішні прикраси телеведучої, у яких вона з'являлася перед камерами.

Релігія та дивні проєкти

Серед друзів родини Медведчук були не лише російські політики та олігархи, а й зірки. Оксана часто розповідала, що товаришує з Кіркоровим та Басковим, записувала з ними інтерв'ю, показувала спільні фото з відпочинку та заходів, піарила у соцмережах.

Оксана Марченко та Кіркоров / Instagram/Оксана Марченко

Декілька дивних сюжетів із цими прокремлівськими артистами вийшло на каналі знаменитості. Інтерв'ю було взято для її серіалу "Паломниця", що виходив на каналі РПЦ "Спас", гендиректором якого є відвертий українофоб Борис Корчевніков.

За сюжетом серіалу, Оксана подорожує світом і відвідує різні храми, зустрічається зі священниками, проте насправді її шоу наскрізь просякнуте не лише грошима, брехнею, а й відвертою пропагандою, що видно з першої серії, яка починається словами: "Я належу до людей, які пам'ятають Радянський Союз та сльози мами, коли помер Брежнєв”.

Оксана Марченко / УНІАН

Водночас "паломниця" Оксана їздить на автомобілях BMW, носить речі від дорогих брендів серед яких Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana. Інтерв'ю Марченко не рідко записує у Росії та відкрито підтримувала Московський патріархат.

Спонсування війни та погрози уряду

Гроші на безневинну "прочанство" телеведучої-мільярдерки зароблялися не лише її багаторічною роботою в розважальних токшоу. Завдяки розслідуванням програм "Гроші" та "Схеми: корупція в деталях", стало відомо, що Оксана Марченко є власницею Новошахтинського заводу з перероблювання нафтопродуктів у Ростовській області Росії. Саме цей завод забезпечує протягом багатьох років нафтопродуктами бойовиків самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Водночас за документами в Україні у Віктора Медведчука бізнесу майже немає. Влітку 2020 року в декларації він вказав 97 компаній та фірм, записаних на дружину, елітну нерухомість, кілька автомобілів, серед яких Mercedes-Benz Maybach S650, землю, реальна вартість якої була применшена, ювелірні прикраси, твори мистецтва та інші дорогі речі.

Оксана Марченко / УНІАН

Після викриття спонсорства війни на Віктора Медведчука та Оксану Марченко наклали санкції: всі рахунки родини начебто було заблоковано.

"Я не відкрию великої таємниці, і це відкрита інформація: за 14 кілометрів від нашого кордону, на території Російської Федерації розташований один із нафтопереробних заводів, яким володіють Медведчук, разом зі своєю дружиною, та Козак (соратник Медведчука, власник каналів 112, ZIK та NewsOne — Ред.), також разом зі своєю дружиною. У нас достатньо доказів того, що це терористичне угруповання, яке свідомо фінансує та допомагає бойовикам. На підставі чого було проведено сьогодні засідання, був звіт СБУ, були надані всі відповідні документи", — розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

Варто зазначити, що санкції також застосували щодо яхти Royal Romance політика та літаків, які незаконно літали за маршрутом Київ – Москва, та компаній, які їх обслуговують.

Яхта Медведчука Royal Romance / vesselfinder.com

Син Оксани Марченко Богдан / facebook.com/bogdan.marchenko.5

Після введення санкцій Оксана Марченко записала відеозвернення, в якому відкрито погрожувала президентові України та анонсувала, що йде в політику.

"Ви, самі того не розуміючи, змусили мене взяти політичну зброю, щоб стати поруч зі своїм чоловіком та йти до нашої спільної мети одним фронтом. Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула потрапити до політики. Але ви не залишили мені вибору", — заявила дружина Віктора Медведчука.

Водночас Марченко заявляла, що її сім'я "найзвичайніша і скромна", а все, що про неї кажуть — наклеп.

Втеча з України

Інформація про те, що Росія планує вторгнутися в Україну, ходили в Мережі давно, але буквально за кілька днів до того, як це сталося, 18 лютого Марченко у супроводі охорони на величезному позашляховику втекла до Білорусі. Чоловік телеведучої при цьому втік із-під домашнього арешту.

12 квітня Медведчука знайшли, а його фото особисто поділився президент Зеленський.

Володимир Зеленський

Оксана Марченко ж записала кілька відео, в яких заявила, що її чоловік жодних законів не порушував, а СБУ утримує його незаконно.

Золоті вагони та будинки за мільйони доларів

Після того, як Марченко залишила Україну, серед її із чоловіком заарештованого майна знайшли багато цікавих речей. Йдеться про два майнові комплекси, сім квартир, транспортні засоби та цінні предмети мистецтва. Наприклад, у колишньої зірки вилучили понад 300 картин іменитих художників і навіть справжній вагон поїзда, який стояв на території будинку у Пущі-Водиці.

Фото "Слідство.Інфо"

Фото "Слідство.Інфо"

Фото "Слідство.Інфо"

Цей вагон подарувала чоловікові Оксана і він окрім того, що повністю був виконаний із золота та оксамиту, ще є й ностальгією пари за СРСР — вагон називається "Дальня", ймовірно, на честь старого радянського фільму.

Але це не єдина нерухомість пари. Також у Марченко є будинок у Криму, в якому вони попри окупацію Росією, продовжували щорічно відпочивати. Скільки насправді нерухомості в сім'ї — невідомо.

Будинок Оксани Марченко у Криму / скриншот з відео

Дім Оксани Марченко / скриншот з відео

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