Мільйони на крові: як заробляють дочки Шойгу

Як почуваються дочки головнокомандувача російських орків просто під час агресії на території України.

Сергій Шойгу у 70-ті дуже вдало одружився. Його дружина Ірина Антіпіна була дочкою власника красноярського будівельного тресту. Завдяки зв'язкам сім'ї Шойгу вдалося зробити блискучу партійну кар'єру.

Старша донька Шойгу – 45-річна Юлія – закінчила факультет психології МДУ. 1999 року Юлія влаштувалася в центр екстреної психологічної допомоги МНС Росії. 2002-го вона стала директором цього центру. Такий швидкий кар'єрний зліт стався у Юлії тоді, коли міністерство очолював її батько. У старшої дочки Шойгу багато регалій: вона є віцепрезиденткою Російського психологічного товариства (РПО), заступником голови Етичного комітету РПО, кандидатом психологічних наук.

Юлія Шойгу

Все це, особливо прізвище Шойгу, приносить жінці чималий фінансовий дохід. Наприклад, 2020-го, судячи з декларації, вона заробила понад 5 мільйонів рублів. У її власності ділянка землі площею 1488 квадратних метрів, будинок та квартира розміром 2017 квадратних метрів. Подробиці особистого життя Юлія тримає у великому секреті, проте не таємниця, що вона одружена з російським державним діячем Олексієм Захаровим, з 2019 року її чоловік є заступником генерального прокурора Російської Федерації. У пари є двоє дітей – дочка Дарина та син Кирило.

Олексій Захаров

Молодша дочка Шойгу – 31-річна Ксенія – веде публічний та світський спосіб життя. Вона спортсменка, громадська діячка та президентка федерації триатлону Росії. Про кар'єру молодшої дочки Шойгу потурбувався заздалегідь. Вже на останньому курсі МДІМВ(У) МЗС Росії вона почала працювати в держструктурах, а після закінчення зайняла місце старшого аналітика в "Газпромбанку". Потім її підвищили до радника голови правління.

2021-го видання "Відкриті медіа" опублікувало розслідування про її бізнес-зв'язки. Виявилося, що в тандемі з другом Путіна Геннадієм Тимченком лише одна компанія Ксенії заробила два мільярди рублів на державному будівництві.

Чоловік Ксенії Олексій Столяров – блогер, заробляє у заборонених у Росії соцмережах, але, коли зять – міністр оборони, можна все. Познайомилася пара на одному зі спортивних проєктів, якими займається Ксенія. 2021-го у Ксенії народилася донька.

Ксенія Шойгу / Фото: instagram.com/ksenia_shoigu

Коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, Ксенія написала у своїх соцмережах:

"Будь-які військові дії — крайній захід, а отже, іншого виходу для нас не було. Мені не соромно, що я росіянка".

Як то кажуть, яблуко від яблуні далеко не впало.

Читайте також: