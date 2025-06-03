Мільйони на позашлюбних дітей і марнотратство Шарлін: княжа родина Монако вляпалася у скандал

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

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Тепер цей чоловік — головний герой скандалу, що розгорівся в одній із найзнаменитіших сімей Європи. Після звільнення з посади, яку чоловік займав 22 роки, він пішов з офісу, захопивши з собою безліч документів і звітів, які вів протягом усього цього часу.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Принц Альбер та його сестри Кароліна і Стефанія вирішили діяти. Вони подали кримінальні позови, звинувачуючи свого давнього фінансового менеджера у порушенні довіри, крадіжці, підробці документів та відмиванні грошей.

У результаті Пальмеро передав французькій газеті Le Monde п’ять блокнотів із докладними записами про десятиліття фінансових таємниць та махінацій палацу. Таким чином виявилося, що принц протягом багатьох років спонсорує своїх колишніх коханок, а також позашлюбних дітей, наприклад, Жасмін Грейс — позашлюбна дочка Альбера II — отримувала 86 000 доларів на квартал, а також тато купив їй квартиру в Нью-Йорку за 3 мільйони доларів.

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Жасмін Гримальді / © instagram.com/jazmingrimaldi

Також Пальмеро займався для сім’ї та іншими справами: курирував проєкти у сфері нерухомості, а також з дозволу Альбера, наділеного повною судовою безкарністю, видобував інформацію про суддів та журналістів, платив інформаторам готівкою, вирішував сімейні суперечки, створював офшорні компанії, керував швейцарськими рахунками та уникав французьких податків.

Княгиня Шарлін у пресі часто зображується як загадкова пані, але Палемеро описав її як марнотрату, яка станом на грудень 2019 року витратила понад 16 мільйонів доларів за вісім років. Також вона любителька дорогих ремонтів, оскільки її офіс було переобладнано за 1,1 мільйона доларів. Окрім цього, вона наймала неофіційний персонал, зокрема філіппінських робітників, один з яких прострочив туристичну візу на п’ять років, і нелегальних нянь-мігранток без відповідних віз та паспортів для роботи у складі свого штату з восьми осіб і платила їм лише 100 доларів на день. Її брат Шон Віттсток отримав трохи більше 1 мільйона доларів у вигляді виплат на будинок, попри те, що не обіймав жодної офіційної посади у палаці.

Альбер з дружиною та дітьми / © Getty Images

Згідно з Le Monde, 2023 року річні виплати Шарлін становив близько 1,5 млн євро, Кароліни — понад 900 тис. євро, а Стефанії довелося задовольнятися приблизно 800 тис. євро.

Також він написав, що одного разу у квітні 2016 року Шарлін попросила 77 000 євро готівкою. А особистому кухареві принцеси платили 300 євро на день. На святкування народження та хрестин близнюків було виділено 683 тисячі євро.

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Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Окрім цього у Шарлін в Монако була приватна квартира, яка навмисно не відображалася в бухгалтерських книгах, щоб не залишати свідчень того, що вона іноді залишалася за межами палацу.

Княгиня Шарлін / © Getty Images