Мінішорти їй пасують: шанувальники в захваті від нового образу королеви Летиції

Королеву Летицію критикували, коли вона з'явилася на публіці у короткій сукні від Zara і водночас захоплюються її новим виходом у мініатюрних шортах від Pimkie.
Вчора королева з родиною потрапила під приціли вуличних фотографів у Пальма-де-Майорці. Розглянемо її образ у деталях.
49-річна Летиція була одягнена в шорти французького бренду Pimkie, які коштують лише 8 фунтів стерлінгів. Її Величність поєднувала шорти із простою білою сорочкою та новими еспадрильями з логотипом BOSS на джутовій підошві, вартістю 129 фунтів стерлінгів.
На плечі Летиція несла велику тканинну сумку-шоппер зі шкіряними ручками Feel Mallorcs Ikat, яка коштує 58 фунтів стерлінгів.
Королева Летиція також одягла сонцезахисні окуляри у масивній круглій оправі від Carolina Herrera, які коштували 189 євро – найдорожчий елемент її образу цього разу.
Королівські шанувальники захопилися і похвалили Летицію в соціальних мережах за образ: "Летиція така розкішна. Мені так подобається її стиль", "Це дуже милі шорти", "Летиція має приголомшливий вигляд в цих шортах за вигідною ціною".
Іспанська королева і справді має чудовий вигляд в шортах і, можливо, навіть надихалася герцогинею Кембриджською, яка також нещодавно з'являлася на публіці у коротких шортах.
Нагадаємо, раніше ми роздивлялися виходи королеви Летиції у мінісукнях.
Читайте також: