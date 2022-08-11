Мінішорти їй пасують: шанувальники в захваті від нового образу королеви Летиції

Королеву Летицію критикували, коли вона з'явилася на публіці у короткій сукні від Zara і водночас захоплюються її новим виходом у мініатюрних шортах від Pimkie.

Вчора королева з родиною потрапила під приціли вуличних фотографів у Пальма-де-Майорці. Розглянемо її образ у деталях.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

49-річна Летиція була одягнена в шорти французького бренду Pimkie, які коштують лише 8 фунтів стерлінгів. Її Величність поєднувала шорти із простою білою сорочкою та новими еспадрильями з логотипом BOSS на джутовій підошві, вартістю 129 фунтів стерлінгів.

На плечі Летиція несла велику тканинну сумку-шоппер зі шкіряними ручками Feel Mallorcs Ikat, яка коштує 58 фунтів стерлінгів.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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Королева Летиція також одягла сонцезахисні окуляри у масивній круглій оправі від Carolina Herrera, які коштували 189 євро – найдорожчий елемент її образу цього разу.

Королівські шанувальники захопилися і похвалили Летицію в соціальних мережах за образ: "Летиція така розкішна. Мені так подобається її стиль", "Це дуже милі шорти", "Летиція має приголомшливий вигляд в цих шортах за вигідною ціною".

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Іспанська королева і справді має чудовий вигляд в шортах і, можливо, навіть надихалася герцогинею Кембриджською, яка також нещодавно з'являлася на публіці у коротких шортах.

Нагадаємо, раніше ми роздивлялися виходи королеви Летиції у мінісукнях.

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