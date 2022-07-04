Міністерки закордонних справ Німеччини і Словенії прийшли на зустріч у синьо-жовтих кольорах

Міністерки закордонних справ Німеччини і Словенії прийшли на зустріч у синьо-жовтих кольорах

Світові політикині через одяг підтримали Україну.

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон побувала з робочим візитом у Берліні. Там вона провела переговори зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Після переговорів вони провели спільний брифінг.

Таня Файон і Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Політикині з'явилися перед пресою в образах у кольорах українського прапора. На Бербок була синя сукня з декольте, а на Файон – жовтий жакет, молочна атласна блузка і білі штани.

Таня Файон і Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Разом міністерки мали дуже гармонічний вигляд. Ми не знаємо, чи це була така домовленість, щоб підтримати України, чи просто співпадіння. Але все ж думаємо, що це перший варіант.

Анналена Бербок і Таня Файон / Фото: Associated Press

До слова, у світі зараз трендово з'являтися на різних заходах у кольорах українського прапора. Приміром, британський стрибун у воду та олімпійський чемпіон Том Дейлі і його чоловік Дастін Ленс Блек прийшли на Вімблдонський турнір у синьо-жовтих луках.

Дастін Ленс Блек і Том Дейлі / Фото: Getty Images

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