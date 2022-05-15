Мінус ще одна: де ще знайшли та заарештували віллу Абрамовича

Мінус ще одна: де ще знайшли та заарештували віллу Абрамовича

Ми продовжуємо стежити за тим, як путінські олігархи втрачають свої активи завдяки діям накладених на них санкцій.

Цього разу нерухомість у Романа Абрамовича знайшли у Португалії.

Алмансил — це місто, в якому збудовані шикарні вілли і де розташовані одні з найкращих гольф-полів у Європі. Гольф-поля курорту Кінта-ду-Лаго є частиною природного парку Ріа-Формоза з чудовим ландшафтом. Також у місті є а досить великий футбольний стадіон. Саме там Роман Абрамович мав шикарну віллу, вартість якої оцінюють у 10 мільйонів доларів.

Кінта-ду-Лаго, Алмансіл, Алгарве, Португалія / Фото: Getty Images

Нещодавно, як повідомляє португальська газета Publico, влада Португалії заарештувала цей особняк. Виявилось, що за 15 днів до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Millhouse Views LLC, яку контролює інвестиційний холдинг Абрамовича, намагалася продати віллу.

Про угоду, що готується, дізналася португальська банківська держкорпорація Caixa Geral de Depósitos і передала відомості поліції. З 25 березня реєстрацію власності в Алгарві було заморожено на вимогу МЗС Португалії.

Таким чином путінський олігарх втратив ще 10 мільйонів доларів, які йому зараз зовсім не завадили б. Ходять наполегливі чутки, які, звичайно, категорично спростовують офіційні представники Абрамовича, що олігарх зараз не в змозі оплачувати навіть обслуговуючий персонал, своїх будинків, яхт і літаків і відчайдушно намагається позичити хоч трохи готівки у колишніх друзів. Адже, за даними New York Post, Абрамовичу доводиться витрачати 750 000 доларів на тиждень на заробітну плату співробітників — це майже 38 мільйонів доларів на рік.

Також читайте Улюблена вілла короля Едуарда VIII: що відомо про заарештовану нерухомість Абрамовича у Франції

Також Абрамовичу довелося продати свій футбольний клуб "Челсі" — причому від цього продажу путінський олігарх не отримав жодної копійки. Уряд Великобританії дозволив продаж тільки після того, як переконався, що Абрамович зрештою не отримає нічого.

За умовами угоди весь прибуток від продажу був спрямований на благодійні цілі та вкладений у розвиток клубу.

Сума угоди – 5,2 мільярда доларів. З них 3,08 мільярда було переведено на благодійні цілі. 2,16 мільярда, що залишилися, вкладуть у розвиток клубу.

Ось справді, можна нескінченно дивитися на те, як путінські олігархи втрачають свої гроші, вілли, яхти та літаки.

Читайте також: