Миритися не збираються: стали відомі подробиці зустрічі принців Вільяма та Гаррі

Вікарій, який проводив траурний прийом по лорду Роберту Феллоузу, сказав, що не пам'ятає, щоби бачив, як королівські брати розмовляли одне з одним. Принц Гаррі вилетів зі свого будинку в США, щоб приєднатися до брата в церкві Святої Марії в Снеттішемі, Норфолк, а поминальна служба за їхнього дядька, який був шурином принцеси Діани, відбулася неподалік від королівського маєтку Сандрінгем.

Джейн Феллоуз, принц Гаррі та Чарльз Спенсер / Фото: Getty Images

"Тільки коли я вітав парафіян на виході, принц Вільям потис мені руку, а потім дуже швидко після цього і принц Гаррі зробив те ж саме. Це був сюрприз, але дійсно дуже приємний сюрприз, що вони обоє прийшли", — розповів преподобний Тансі The Sun.

Він також прокоментував відсутність взаємодії між двома братами на прийомі, сказавши: "Я не пам'ятаю, щоб вони розмовляли одне з одним, але з ними спілкувалося багато членів сім'ї та друзів".

Раніше ми писали, що принц Гаррі вилетів з Каліфорнії таємно, його візит не висвітлювався пресою, оскільки заздалегідь була інформація про те, що герцог не поїде на похорон дядька, щоб не зустрічатися зі своїм старшим братом віч-на-віч.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Говорячи про службу, преподобний Тансі сказав: "Це була чудова служба, і було багато людей, які хотіли бути присутніми на ній для людини, яку дійсно поважали в селі. Не було великим шоком, що Вільям був там, оскільки це завжди було можливо, але я вважаю, що це було скоріше сюрпризом, що приїхав Гаррі. Ідучи, вони обидва дякували за службу, і я подякував їм за те, що вони прийшли".

Нагадаємо, Лорд Феллоуз, чоловік Джейн Спенсер (тітки Вільяма та Гаррі, рідної сестри їхньої матері Діани), помер 29 липня у віці 82 років.

Принц Гаррі, який наступного місяця відсвяткує своє 40-річчя, майже не розмовляв зі своїм братом відтоді, як 2020 року вирішив піти з посади старшого чинного члена королівської родини.

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