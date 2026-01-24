- Дата публікації
Мішель Обама приголомшила стрункістю на новому фото
Колишня перша леді США у стильному луку продемонструвала струнку фігуру.
Мішель Обама нещодавно відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 62 роки. З цієї нагоди експерша леді опублікувала в Instagram своє нове фото, під яким вона подякувала своїм підписникам за привітання:
«Я хотіла скористатися хвилинкою, щоб подякувати вам усім за такі неймовірно милі та зворушливі привітання з днем народження протягом вихідних! Ваша доброта — у кожному пості, повідомленні та дзвінку — справді зробила мій день. Відчуваю таку вдячність і любов, розпочинаючи цей наступний рік життя», — написала Мішель у дописі.
На світлині Обама постала у червоному в’язаному жилеті, білій сорочці у сіру смужку і темно-синіх джинсах. У неї була зачіска із кісками, зібрана у високий хвіст, і макіяж із пишними накладними віями. Вуха Мішель прикрасила діамантовими сережками, а на жилетці була брошка з каменями.
Мішель дуже помітно схудла і зараз вона просто приголомшує своєю стрункістю.
Нагадаємо, Мішель Обама у мереживній сукні з пікантним декольте позувала в обіймах чоловіка.