Мішель Обама відсвяткувала день народження, а її чоловік запостив у Мережі їхнє приголомшливе пляжне фото

17 січня колишій першій леді США – Мішель Обамі – виповнилося 58 років.

З цього приводу її чоловік експрезидент США Барак Обама опублікував в Instagram фото, на якому зазнімкований разом з дружиною. Вони позують на балконі на заході сонця, на тлі прекрасного виду на море, Барак ніжно цілує дружину в щоку.

Підпис до фото свідчить: "З днем народження, Мішель. Моє кохання, мій партнер, мій найкращий друг...".

Мішель була однією з перших, хто прокоментував повідомлення, вона залишила в коментарях смайлик із поцілунком та червоне серце.

У себе в блогу перша леді запостила відео, де танцює біля величезного торта зі свічками і написала: "Ось і мої 58! Дуже вдячна за вашу любов. Надсилали ви текстові повідомлення, електронні листи або публікували повідомлення в соціальних мережах, кожне повідомлення про день народження, яке я отримала сьогодні, дуже багато означало для мене. Я така вдячна, що так багато людей підтримують мене. З нетерпінням чекаю, що приготував цей рік для мене", — написала Мішель.

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