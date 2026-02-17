ТСН у соціальних мережах

Мішель Обаму з чоловіком папараці заскочили на матчі у Лос-Анджелесі

Колишнє президентське подружжя сходило на спортивний турнір.

Мішель і Барак Обама

Мішель і Барак Обама / © Getty Images

Папараці зазнімкували Мішель і Барака Обам на матчі всіх зірок НБА-2026, який відбувся в Intuit Dome у Лос-Анджелесі.

Мішель і Барака Обами / © Getty Images

Мішель і Барака Обами / © Getty Images

Колишня перша леді обрала для свого виходу образ total black. На ній була олімпійка на блискавці-застібці, топ із пікантним декольте, широкі штани і шкіряні ботільйони. У неї була зачіска з плетінням і кучерями, зібрана у високий хвіст, і макіяж із пишними накладними віями. Свій аутфіт Мішель завершила прикрасами.

Барак був одягнений у синю легку куртку, чорну футболку і сірі джинси, які він завершив чорними кедами з білою гумовою підошвою.

Нагадаємо, Мішель Обама приголомшила своєю стрункістю на новій світлині.

