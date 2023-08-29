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Мішель у джинсовій сукні, а Барак у білій сорочці: подружжя Обама сходило на теніс

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Мішель у джинсовій сукні, а Барак у білій сорочці: подружжя Обама сходило на теніс

Барак та Мішель Обама / Фото: Getty Images

Колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель відвідали відкриття Відкритого тенісного турніру США у Нью-Йорку.

Барак Обама та експерша леді Мішель Обама перебували на трибунах стадіону Артура Еша, щоб спостерігати за перемогою Коко Гауфф у першому раунді Відкритого чемпіонату США у понеділок увечері. Подружжя сфотографували у президентській ложі.

Барак та Мішель Обама / © Getty Images
Барак та Мішель Обама / Фото: Getty Images

59-річна Мішель була у джинсовій сукні та чорному болеро. У неї на обличчі був макіяж, волосся, заплетене в кіски Обама заколола, а також одягла сережки-кільця і кілька браслетів на зап'ястя.

Барак та Мішель Обама / © Getty Images
Барак та Мішель Обама / Фото: Getty Images

Її чоловік Барак одягнув білу сорочку, у якої закотив рукави та сірі штани. На турнірі пара чудово провела час.

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Дата публікації
Перегляди
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