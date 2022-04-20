Мишоловка зачинилася: Путін не відпустив рідну доньку за кордон на її день народження

Мишоловка зачинилася: Путін не відпустив рідну доньку за кордон на її день народження

Схоже, перебування у Росії стає небезпечним і для простих росіян, і для найближчих родичів диктатора.

Марія Воронцова — дочка Путіна від його дружини Людмили, колишньої першої леді Росії Людмили Путіної. Вона народилася коли російський президент був співробітником КДБ. Марія є експертом з рідкісних генетичних захворювань у дітей та провідним науковим співробітником Національного медичного дослідницького центру ендокринології МОЗ Росії.

Як повідомляє Telegram-канал General SVR, у дівчини зараз великі проблеми. За інформацією каналу, Путін заборонив доньці летіти за кордон, де вона хотіла відсвяткувати свій день народження. Причиною заборони стали підозри, що дівчина не має наміру повертатися до Росії.

Своє 37-річчя Марія мала святкувати на тропічному пляжі вже наступного тижня. Вона планувала романтичну подорож із 33-річним Євгеном Нагорним, її бойфрендом, з яким вона зустрічається після розлучення з голландським чоловіком Йоррітом Фаассеном.



Путін, за чутками, на прохання відпустити дочку за кордон, відповів категоричною відмовою та посиленням її охорони.

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