"Мистецтво - це зброя": Катерина Кухар зізналася, про що говорила з керівником Офісу президента

Прима-балерина розповіла, про що Андрій Єрмак говорив з діячами культури.

Катерина Кухар розповіла в Instagram про зустріч діячів української культури з керівником Офісу глави держави Андрієм Єрмаком, яка відбулася у режимі відеоконференції.

Балерина повідомила, що вони говорили про важливість мистецтва на культурному фронті у боротьби проти окупантів.

"Ми спілкувалися стосовно того, що артисти - це культурний фронт й мистецтво – це наша зброя, що ми повинні продовжувати нашу творчість, тому що ми таким чином підіймаємо бойовий дух й надихаємо людей на перемогу. Ми повинні продовжувати говорити всьому світу про те, що в Україні йде жахлива війна, що ми повинні представляти всьому світу свій український культурний продукт. Я казала, що неймовірно важливо зараз представити всьому світу перлину українського балету "Лісову пісню", "Лілею"", - сказала прима-балерина.

Кухар згадала про безліч благодійних вистав у країнах Європи, в яких вона взяла участь під час війни. Зірка балету розповіла і про благодійний березневий галаконцерт на підтримку України у Opera National de Paris. Отримані кошти від продажу квитків на подію (це 300 000 євро) відправили Alliance Urgences Ukraine. Вона згадала також про вистави у Франції, які організував Олександр Стоянов. Під час них було зібрано кошти на покупку медичного автомобілю для львівської області. А також про тур солідарності у Норвегії.

"Улюблений український балет наших глядачів "Лісова пісня" має побачити весь світ задля ідентифікації та популяризації культурної спадщини країни. А також, щоб продовжувати говорити про криваву війну всьому світу! Саме цю ідею озвучила на зібранні діячів культури в Офісі Президента", - написала Катерина у дописі у соцмережі.

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